Умер космонавт Александр Викторенко

Умер советский и российский космонавт Александр Викторенко, принимавший участие в испытаниях «космического мотоцикла». Об этом сообщили РИА Новости в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

Космонавт скончался в возрасте 76 лет.

Александр Викторенко родился 29 марта 1947 года в селе Ольгинка в Казахской ССР. Получил диплом Оренбургского высшего военного авиационного училища летчиков, потом работал летчиком и командиром корабля.

Викторенко был зачислен в отряд космонавтов ЦПК ВВС в 1978 году. В 1987-1995 годах совершил несколько полетов в космос.

Во время одного из выходов в открытый космос Викторенко вместе с Александром Серебровым проводил испытания установки для передвижения космонавтов в открытом космосе — «космический мотоцикл».

В сентябре прошлого года умер космонавт Валерий Поляков. Ему было 80 лет.

Поляков был известен тем, что он установил рекорд по длительности полета в космос. В общей сложности он пробыл за пределами Земли 678 суток 16 часов.

Как сообщали в «Роскосмосе», исследования Поляков позволили доказать, что человек может находиться не только на околоземной орбите, но и в дальнем космосе.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.