Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Умер космонавт Александр Викторенко

Умер испытатель «космического мотоцикла» космонавт Александр Викторенко

close
100%
РИА Новости

Умер советский и российский космонавт Александр Викторенко, принимавший участие в испытаниях «космического мотоцикла». Об этом сообщили РИА Новости в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

Космонавт скончался в возрасте 76 лет.

Александр Викторенко родился 29 марта 1947 года в селе Ольгинка в Казахской ССР. Получил диплом Оренбургского высшего военного авиационного училища летчиков, потом работал летчиком и командиром корабля.

Викторенко был зачислен в отряд космонавтов ЦПК ВВС в 1978 году. В 1987-1995 годах совершил несколько полетов в космос.

Во время одного из выходов в открытый космос Викторенко вместе с Александром Серебровым проводил испытания установки для передвижения космонавтов в открытом космосе — «космический мотоцикл».

В сентябре прошлого года умер космонавт Валерий Поляков. Ему было 80 лет.

Поляков был известен тем, что он установил рекорд по длительности полета в космос. В общей сложности он пробыл за пределами Земли 678 суток 16 часов.

Как сообщали в «Роскосмосе», исследования Поляков позволили доказать, что человек может находиться не только на околоземной орбите, но и в дальнем космосе.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях