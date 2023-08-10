Астроном оценил опасность от приближения астероида большого диаметра к Земле 23 августа

Опасности от приближения астероида 6037 (1988 EG) диаметром до 960 м к Земле 23 августа нет несмотря на его большой размер. Об этом телеканалу «360» сказал генеральный директор НП «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев.

«Если имеется в виду размер — порядка километра, — то такое бывает достаточно редко. А в общем последняя статистика наблюдений показывает, что в сфере притяжения Земли в год пролетает около 300 астероидов, то есть это происходит почти каждый день. Но размер их, конечно, значительно меньше — от нескольких метров до сотен метров», — уточнил астроном.

По его словам, жители Земли никак не ощутят на себе предстоящий полет астероида. Он добавил, что увидеть его невооруженным глазом, скорее всего, не получится однако, астрономы смогут сделать это с помощью телескопа.

Зайцев также указал на необходимость создать международную систему планетарной защиты, чего добиваются ученые еще с 1990-х годов. В нее должны входить системы изучения разведки, а также перехвата. По его словам, технологии для их создания есть.

О том, что потенциально опасный астероид пролетит 23 августа на расстоянии примерно в 6 млн км от Земли, в Центре изучения околоземных объектов NASA сообщили 9 августа. Ожидается, что он пролетит на таком расстоянии приблизительно в 11:18 мск. Минимальное расстояние между небесным телом и Землей составит 0,04 астрономической единицы, или почти 6,1 млн км.

Ранее ученые обнаружили древние следы воды на астероиде Итокава.