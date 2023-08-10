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Женщины оказались склонны переоценивать враждебный сексизм

JSPR: женщины переоценивают враждебный сексизм и недооценивают доброжелательный

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Психологи из Оклендского университета (Новая Зеландия) установили, что женщины часто переоценивают враждебный сексизм по отношению к ним и недооценивают доброжелательный, мужчины склонны к обратному. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Social and Personal Relationships (JSPR).

Доброжелательный сексизм — это социальная установка, представляющая женщин или мужчин в романтизированном образе, не принижая их способностей и прав. Враждебный сексизм – это открытая антипатия, обесценивание личности, интеллекта и способностей мужчин или женщин.

Авторы провели несколько опросов с участием около 200 пар. В первой выборке из 91 пары анкетирование было произведено один раз, а во второй (98 пар) опрос был проведен пять раз в течение одного года.

«Результаты выявили интересные закономерности предвзятого восприятия. Женщины склонны переоценивать враждебный сексизм своего партнера. Это говорит о том, что они с осторожностью относятся к потенциальным рискам. С другой стороны, мужчины склонны недооценивать его, возможно, предполагая, что женщины с меньшей вероятностью одобрят враждебное отношение», – отметили ученые.

Исследователи отметили, что участники не могли точно оценить сексистские взгляды своего партнера. Психологи планируют провести дополнительные эксперименты с более крупной выборкой участников.

Ранее психологи установили, что к сексизму склонны обделенные жизнью мужчины.

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