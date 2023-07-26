Биолог МГУ показал ценность открытия австралийскими учеными «бессмертной медузы»

Уникальное открытие австралийских ученых приближает человечество к решению проблемы старения, заявил Tsargrad.tv научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова биологического факультета кафедры общей экологии и гидробиологии Вадим Марьинский.
Как сообщалось ранее, австралийские биологи открыли свойство медузы Turritopsis dohrnii к перерождению. По их данным, организм медузы способен проводить бесконечный процесс регенерации, который позволяет ей переживать множество жизненных циклов. Кроме того, на момент пика взросления или критических увечий медуза могла вернуться к стадии полипа и переродиться, тогда ее жизненный цикл вновь начинался с нуля.
Марьинский отметил, что Turritopsis dohrnii является единственным известным видом, способным оборачивать вспять свой жизненный цикл. При получении повреждений медуза может опуститься на дно и превратиться в полип, повернув таким образом свой жизненный цикл вспять. Эта ее способность может действительно дать много ценной информации по регуляции развития организма, указал биолог.
«В конечном счете это может приблизить нас к решению такого неприятного вопроса, как старение человека», — резюмировал Марьинский.
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