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Назван препарат, который снижает распространение COVID-19

The Lancet: интерферон снижает вероятность заражения COVID-19

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Shutterstock

Исследователи из Католического университета Чили установили, что интерферон может помочь уменьшить распространение COVID-19. Результаты исследования были опубликованы в журнале EClinicalMedicine (входит в The Lancet).

Интерферон – общее название группы белков, которые укрепляют иммунную систему и помогают организму бороться с инфекциями.

В работе приняли участие 1172 человека: часть из них была инфицирована коронавирусом, а другая часть жила с зараженными в одном доме. Исследователи проверили эффективность лечения инфицированных людей и профилактики их сожителей интерфероном с целью оценки распространения коронавируса.

Добровольцев разделили на две группы: участники первой получали стандартное лечение от COVID-19, а участники второй получали три дозы инъекций интерферона. За состоянием добровольцев и членов их семей наблюдали в течение месяца.

Результаты показали, что интерферон не уменьшал тяжесть инфекции у людей, инфицированных COVID-19, но снижал вероятность распространения вируса среди людей, живущих вместе с зараженным.

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