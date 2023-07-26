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Добавка с кишечными бактериями улучшила память пожилых с ранней деменцией

В UNC выяснили, что от ранних нарушений памяти может помочь пробиотик с лактобактериями

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Shutterstock

Ученые из UNC выяснили, что пармезан, йогурт и кимчи потенциально могут улучшить память в пожилом возрасте. Исследование представлено на собрании американской ассоциации по питанию ASN.

В исследовании приняли участие более 160 человек среднего и пожилого возраста. Они получали препарат с молочнокислыми бактериями Lactobacillus rhamnosus (пробиотик LGG) или плацебо в течение трех месяцев.

У участников с легкими когнитивными нарушениями, которые получали пробиотик LGG, наблюдалось снижение количества бактерий Prevotella в течение трех месяцев. Это изменение сопровождалось улучшением памяти.

Выводы означают, что высокий уровень бактерий Prevotella может служить индикатором ранней деменции. Ученые отметили, что вмешательства на этом этапе могут замедлить болезнь или предотвратить ее прогрессирование.

Бактерии Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) также содержатся в йогурте, пармезане, кимчи и квашеной капусте. Изменение микробиома кишечника с помощью пробиотиков потенциально может стать новой стратегией улучшения когнитивных функций.

Ранее стал известен продукт, связанный со снижением риска смерти от деменции на 25%.

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