Столешницы из искусственного камня связали с смертельным заболеванием легких

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что в США основная причина силикоза (болезни легких шахтеров) — работа с кварцевыми столешницами, причем 10-15 лет контакта с кварцевой пылью достаточно, чтобы человеку понадобилась пересадка легких из-за их повреждения. Исследование опубликовано в журнале JAMA Network.

Кварцевые столешницы для кухни становятся все популярнее из-за прочности, внешнего вида и практичности. В новом исследовании ученые обнаружили 52 случая силикоза у мужчин из Калифорнии, которым поставили диагноз за последние 10 лет.

Это заболевание вызывается вдыханием крошечных фрагментов кварцевой пыли, что вызывает воспаление, образование рубцов в легких и снижение их функции. Состояние препятствует поглощению кислорода в организме, что приводит к множеству проблем со здоровьем, включая постоянный кашель, одышку, усталость и потерю веса.

Все мужчины из исследования были моложе 40 лет и работали на производствах столешниц из кварца около 15 лет. Десять участников умерли до окончания исследования, их средний возраст составил 46 лет. Один из мужчин занимался резкой и шлифовкой кварца с 17 лет. На момент исследования ему было 27 лет, мужчина постоянно нуждается в кислородном баллоне и находится в очереди на пересадку легких.

В XX веке силикоз часто диагностировали у шахтеров, которые вдыхали пыль на рудниках. В XXI веке заболеваемость пошла на убыль, поскольку добыча полезных ископаемых стала механизированной. Первый случай силикоза в США, связанный с работой с искусственным камнем, был выявлен в Техасе в 2015 году, и с тех пор заболевание обнаруживают все чаще.

Кварцевые столешницы изготавливаются из искусственного камня, состоящего из измельченных кристаллов кварца, залитых смолой. В процессе производства из камня выделяется пыль, проникающая глубоко в легкие. Для людей,у которых установлены столешницы из кварца, риск минимален, поскольку камень редко выделяет пыль после установки.

Авторы работы отметили, что игнорирование проблемы может привести к сотням и тысячам новых случаев заболевания.

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