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Ученые выяснили, как запоры влияют на когнитивные функции

AAIC: у людей с хроническими запорами снижены умственные способности

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Специалисты Американской ассоциации по болезни Альцгеймера (AAIC) сообщили об ухудшении когнитивных функций у людей, страдающих хроническими запорами. Результаты были представлены на международной конференцией AAIC.

Распространенность запоров высока среди пожилого населения из-за факторов, связанных со старением, таких как диеты с дефицитом клетчатки, отсутствие физической активности и использование различных лекарств.

Хронический запор связан с такими последствиями для здоровья, как гормональный дисбаланс, депрессия и беспокойство. Ученые предположили, что частота дефекации также может влиять на риск развития деменции.

Авторы проанализировали данные трех исследований, в которых приняли участники 110 тыс. человек. Были получены данные о частоте испражнений среди участников в период с 2012 по 2013 год и оценке когнитивных функций.

Результаты показали: по сравнению с людьми, у которых было одно опорожнение кишечника в день, люди с запором демонстрировали значительно более низкие когнитивные показатели, что было эквивалентно увеличению когнитивного возраста на три года. Опорожнение кишечника один раз в три дня было связано повышением шансов снижения умственных способностей на 73%.

Ранее ученые назвали продукт, снижающий риск смерти от деменции.

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