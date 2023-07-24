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Названы восемь привычек, которые могут увеличить продолжительность жизни

Nutrition 2023: отказ от курения и алкоголя, правильное питание и хороший сон продлевают жизнь на 20 лет

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Специалисты американского общества нутрициологов установили привычки, которые могут продлить срок жизни. Среди них: поддерживать физическую активность, не иметь зависимости от обезболивающих, не курить, эффективно справляться со стрессом, правильно питаться, не злоупотреблять алкоголем регулярно, соблюдать гигиену сна и поддерживать позитивные социальные отношения. Результаты исследования были представлены на ежегодном собрании общества Nutrition 2023.

В работе приняли участие более 700 000 человек. Ученые собрали данные об их образе жизни, а также провели оценку состояния организма. Согласно результатам, мужчины, у которых есть все восемь привычек в возрасте 40 лет, проживут в среднем на 24 года дольше, чем мужчины, не имеющие ни одной из них. Для женщин наличие всех восьми факторов долголетия было связано с прогнозируемым увеличением продолжительности жизни на 21 год.

Низкая физическая активность, употребление обезболивающих и курение оказали наибольшее влияние на продолжительность жизни. Эти факторы были связаны с повышением риска смерти на 30-45%, стресс, чрезмерное употребление алкоголя, неправильное питание и плохая гигиена сна были связаны с увеличением риска смерти примерно на 20%, а отсутствие позитивных социальных отношений повышали этот риск на 5%.

Ранее специалисты из Кембриджского университета установили, что нарушение регуляции внимания является решающим фактором, который связывает когнитивные нарушения и различные проблемы с психическим здоровьем у подростков.

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