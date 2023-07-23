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Дети в деревнях получают много вредных продуктов с раннего возраста, выяснили ученые

NUTRITION 2023: дети в сельской местности получают вредные продукты с раннего возраста

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Markus Scholz/Global Look Press

Ученые из Центра исследований ожирения и обмена веществ в Гейзингере выяснили, что многие дети в сельской местности с раннего возраста получают продукты с высоким содержанием соли и сахара: хот-доги, чипсы, сладости и соки. Результаты исследования представлены на NUTRITION 2023, флагманском ежегодном собрании Американского общества питания, и считаются предварительными до публикации в рецензируемом научном журнале.

Ученые проанализировали данные более 10 614 детей младше двух лет, живущих в сельской местности штата Пенсильвании. Более половины (53%) детей в исследовании получали мясо с высоким содержанием натрия, например, хот-доги, 37% — соленые закуски, включая картофельные чипсы, а одна треть (34%) — пирожные, печенье или пудинги. Кроме того, 27% детей получали содержащий сахар сок до своего первого дня рождения.

«Учитывая, что эти продукты не рекомендуются для детей, эти цифры вызывают тревогу. Раннее употребление продуктов и напитков с высоким содержанием сахара, жира и натрия потенциально может иметь негативные последствия для здорового роста и развития младенцев и детей», — отметила автор исследования.

Также раннее знакомство с этими продуктами может означать, что многие дети не получают достаточного количества здоровой пищи, необходимой им для нормального развития — на нее могло просто не остаться места, учитывая размер детских желудков.

Менее половины (46%) младенцев потребляли исключительно грудное молоко и/или смесь в течение первых шести месяцев жизни, как это рекомендуется диетическими рекомендациями. Согласно текущим рекомендациям по питанию в США, 100% фруктовые или овощные соки можно вводить в возрасте не менее одного года. Продукты и напитки с добавлением сахара или высоким содержанием натрия не рекомендуются для детей до двух лет. Эти рекомендации были разработаны для снижения риска избыточного веса и ожирения, диабета, астмы и других хронических заболеваний.

Ранее ученые нашли безопасный аналог фторированной зубной пасты для детей.

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