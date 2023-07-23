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Установлено, как внешние факторы влияют на вкус вина

Journal of Retailing: на вкус вина влияют общение, обстановка и люксовость бренда

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Ученые из Университета Британской Колумбии в Канаде установили, что удовольствие от дегустации вина зависит не только от содержимого бокала, но и от внешних факторов: обстановки, люксовости бренда вина и общения. Исследование было опубликовано в журнале The Journal of Retailing.

Авторы в течение трех лет изучали несколько виноделен, чтобы всесторонне задокументировать впечатления посетителей от дегустации вин. Для исследования ученые подробно описали ряд элементов, включая особенности дизайна винодельни, вид из окон, музыку и освещение. Учитывалось даже социальное взаимодействие между персоналом и клиентами.

«Мы подтвердили, что опыт потребителей винодельни индивидуален. На впечатления влияют не только эстетика винодельни, обслуживание и само вино, но и опыт потребителей в дегустации. Например, опытные посетители особое внимание уделяют социальному взаимодействию и обстановке в винодельне – чем они лучше, тем выше потребители оценивают напиток», – отметили авторы.

По словам ученых, полученные результаты имеют значение для розничных торговцев.

Ранее ученые назвали самое полезное для организма вино.

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