Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названа ягода, которая улучшает когнитивные способности

AJCN: употребление черники улучшает состояние кровеносных сосудов

close
100%
Freepik.com

Исследователи Королевского колледжа Лондона установили, что употребление черники положительно влияет на мозг и кровеносные сосуды пожилых людей. Результаты были опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

С возрастом люди становятся более восприимчивыми к сердечно-сосудистым и нейродегенеративным заболеваниям. Когнитивные функции также быстрее снижаются у лиц старше 60 лет. Авторы пытались найти способы замедлить или предотвратить эти возрастные изменения.

В исследовании приняли участие 61 человек в возрасте от 65 до 80 лет. Их разделили на две группы: одна принимала плацебо, а вторая – 26 гр порошка черники. Авторы обнаружили, что пожилые люди, которые ежедневно в течение 12 недель употребляли порошок черники, имели более здоровые кровеносные сосуды и лучше справлялись с когнитивными задачами по сравнению с группой, которая получала плацебо.

Одна из групп веществ, которые могут предотвратить эти ухудшения здоровья, это полифенолы. Антоцианы — один из видов полифенолов, который содержится в чернике. Именно за его счет ягода имеет синий цвет. Антоцианы являются сильными антиоксидантами, нейтрализуют действие свободных радикалов, подавляют рост опухолей, благотворно действуют на организм человека. Поэтому овощи и фрукты ярких цветов считаются полезными для организма.

Ранее ученые вывели устойчивый к непогоде сорт гигантской голубики.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях