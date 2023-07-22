Ученые назвали продукты, содержащие максимальное количество пребиотиков

Ученые из Государственного университета Сан-Хосе выяснили, что продукты, содержащие наибольшее количество пребиотиков — это зелень одуванчика, топинамбур, чеснок, лук-порей и репчатый лук. Результаты исследования представлены на NUTRITION 2023, флагманском ежегодном собрании Американского общества питания.

Появляется все больше доказательств того, что потребление пребиотиков — определенных типов клетчатки, часто встречающихся в растениях, может поддерживать рост и размножение полезных бактерий в кишечнике. В новом исследовании ученые оценили содержание пребиотиков в 8690 видах продуктов питания, используя ранее опубликованные данные.

Ученые выяснили, что около 37% продуктов в базе данных содержали пребиотики. Зелень одуванчика, топинамбур, чеснок, лук-порей и репчатый лук содержали наибольшее количество пребиотиков, примерно 100-240 миллиграммов на грамм пищи. Другие продукты, богатые пребиотиками, включали репчатый лук, спаржу и цельнозерновые хлопья — около 50-60 мг/г. Кроме того, эти продукты богаты клетчаткой, которой часто не хватает в западной диете, и которая также полезна для микробиома кишечника.

Продукты, содержащие пшеницу, занимают в списке более низкое место, а молочные продукты, яйца, масла и мясо почти не содержали пребиотиков.

Исследования связывают более высокое потребление пребиотиков с улучшением контроля уровня глюкозы в крови, лучшим усвоением минералов (например, кальция) и улучшением состояния пищеварительной и иммунной систем. Хотя в большинстве руководств по питанию в настоящее время не указывается рекомендуемая суточная доза пребиотиков, Международная научная ассоциация пробиотиков и пребиотиков (некоммерческая научная организация) рекомендует потребление пяти граммов пребиотиков в день.

Ученые отметили, что необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, как приготовление пищи влияет на содержание пребиотиков, и точнее оценить продукты, содержащие несколько ингредиентов.

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