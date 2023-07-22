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Ученые нашли у пожилых людей отличия в восприятии виртуальной реальности

В Бремене выяснили, что пожилые способны освоить новые технологии не хуже молодых

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Ученые из Бременского университета Якобса выяснили, что пожилые люди способны осваивать новые инструменты и технологии не хуже молодых людей, но при этом воспринимают виртуальную реальность по-своему. Исследование опубликовано в журнале Experimental Brain Research.

Широко распространено представление о том, что с возрастом люди теряют способность приобретать новые навыки. Из-за этого пожилые люди часто чувствуют себя изолированными от более молодого поколения и становятся сильно зависимыми от других людей в своей повседневной жизни.

В новом исследовании ученые использовали технологии дополненной и виртуальной реальности. Испытуемые, в том числе пожилые люди в возрасте от 60 до 84 лет и группа молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, должны были схватить виртуальный объект с помощью виртуального инструмента, используя очки виртуальной реальности.

Старшим участникам иногда требовалось немного больше времени и тренировок, но в целом они осваивали использование инструмента так же хорошо, как и молодые. Ученые пришли к выводу, что возраст не оказывает негативного влияния на обучение использованию этих инструментов. Мозг по-прежнему способен адаптироваться и обучаться даже сложным задачам.

Однако исследование также выявило заметные различия: в то время как более молодые участники воспринимали виртуальные инструменты для захвата как часть своего тела, пожилые люди воспринимали его как внешний инструмент, с помощью которого нужно дотянуться до объекта и схватить его.

Результаты ученых помогут улучшить обучение в виртуальной среде для пациентов с неврологическими расстройствами, в том числе после инсульта.

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