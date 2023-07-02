Ученые выяснили, как с помощью музыки помочь ребенку улучшить оценки по математике

Ученые из Белекского университета Анталии доказали, что занятия музыкой способствуют улучшению оценок по математике у детей и подростков. Исследование опубликовано в журнале Educational Studies.

Для анализа ученые отобрали результаты 55 высококачественных исследований, в которых приняли участие почти 78 тысяч детей и подростков со всего мира, от воспитанников детских садов до студентов университетов.

Учащиеся проходили математические тесты до и после участия в уроке музыки. Их результаты тестов по математике сравнивали с данными контрольной группой, которая в уроках музыки не участвовала.

Около 69% учащихся, которые научились играть на музыкальных инструментах, и 58% учащихся, у которых были обычные уроки музыки (включавшие прослушивание музыки и пение), улучшили свои результаты больше, чем ученики, не получавшие музыкального вмешательства.

Интегрированные уроки, в которых музыка встроена в уроки математики, имели самый большой эффект: около 73% учащихся улучшили свои оценки. Наибольшую пользу получили школьники младшего возраста, изучавшие базовую арифметику.

Авторы отметили, что математика и музыка имеют много общего, например, использование симметрии символов. Оба предмета также требуют абстрактного мышления и количественных рассуждений. Арифметика особенно хорошо подходит для обучения с помощью музыки, потому что ее основные понятия, например, дроби и отношения, также являются фундаментальными для музыки.

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