Психиатр объяснил, почему игроманию не лечат препаратами

При лудомании (зависимости от азартных игр на деньги) должна быть проведена работа с мышлением, а таблетка его поменять не может. Поэтому при борьбе с зависимостью эффективнее всего психотерапия, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр Института мозга человека им. Бехтеревой Вадим Гагин.

При лечении лудомании наиболее эффективна групповая психотерапия: это связано с чувством поддержки от других зависимых.

«Потому что перед пациентом сидят такие же зависимые люди, как и он сам. Которые, допустим, могут справляться успешнее его. Это и важный момент признания собственной зависимости перед другими, и поддержка, и передача опыта. Все зависимости лучше лечить в групповой психотерапии», — объяснил «Газете.Ru» Гагин.

Психиатр отметил, что помощь может быть полезна не только зависимому, но и его родственникам. Ее можно получить в специальных группах поддержки родственников: там учат как понять близкого человека, который начинает играть либо ставить деньги на события, как реагировать на то или иное его действие.

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