Разработан каркас для идеального заживления крупных травм кости у военных

Ученые из Технического университета Дании создали многоуровневый каркас для практически идеального заживления крупных дефектов кости в сжатые сроки. Исследование опубликовано в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.

Сложные травмы и переломы, часто встречаемые у военных, зачастую заживают в течение месяцев и требуют длительной реабилитации, отметили создатели каркаса. Новый каркас состоит из стекла, альгината и наносиликата. Жесткий пористый материал служит трехмерной средой для естественного развития и роста стволовых клеток кости. Его применение упрощает миграцию стволовых клеток в место перелома, тем самым ускоряя заживление дефекта.

Ученые протестировали каркас на крысах, которым искусственно создали крупные дефекты в кости. За восемь недель травмы зажили почти идеально: благодаря каркасу кость восстановилась на 84%. У контрольной группы крыс, не получавшей лечения, дефект зажил гораздо хуже.

«Последствия этих результатов огромны, и наша цель теперь состоит в том, чтобы сократить время заживления до четырех недель и достичь почти мгновенной регенерации тканей без использования эндокринных факторов и клеток. Мы также будем изучать, можно ли применить каркас для других тканей», — пишут ученые.

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