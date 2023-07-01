Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли фактор риска повреждения почек и глаз у детей

ADA: уровень сахара в крови у детей пропорционален риску повреждения почек и глаз

close
100%
Freepik.com

Ученые из Национального института здравоохранения в Фениксе выяснили, что более высокий уровень глюкозы (сахара) в крови в детстве связан с повышенным риском повреждения глаз и почек в будущем. Исследование представлено на ежегодном собрании Американской диабетической ассоциации в Сан-Диего.

Авторы использовали данные многолетнего наблюдательного исследования диабета, проводившегося в общине американских индейцев с 1965 по 2007 год.

Для оценки обмена глюкозы ученые использовали глюкозотолерантный тест (ПГТТ) и показатель гликированного гемоглобина. Первый показывает, как быстро снижается концентрация глюкозы в крови после углеводной нагрузки (пациенты выпивают раствор сахара). Слишком медленное снижение указывает на нарушение обмена глюкозы. А по уровню гликированного гемоглобина можно определить среднюю концентрацию сахара в крови за несколько недель.

Исследователи обнаружили, что более высокие уровни гликированного гемоглобина и глюкозы после ПГТТ у детей значительно увеличивали риск нарушений зрения и работы почек из-за повреждений микрососудов. Этот негативный эффект повышения сахара в крови наблюдался в том числе и у детей без предиабета или диабета 2 типа.

Ученые отметили, что их результаты подчеркивают важность регулярной проверки на нарушения обмена сахара даже здоровых детей из групп риска, например, страдающих ожирением.

Ранее ученые выяснили, может ли умеренное потребление алкоголя защитить от набора веса и диабета.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях