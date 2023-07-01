Врач развеял миф о пользе тренировок мышц спины для избавления от боли

Лучшие способы профилактики неспецифической боли в спине — ходьба и плавание, но не «закачивание мышц» тренировками. Об этом «Газете.Ru» рассказал сотрудник Первого Московского Государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Алексей Исайкин.

В некоторых случаях боль в спине может быть вторичной, то есть обусловленной заболеваниями позвоночника, сердца, желудка и других органов. Но чаще встречается неспецифическая (первичная) боль в спине, не имеющая явной причины.

«Обычно неспецифические боли связаны с изменениями не в мышцах, а в скелетно-мышечных образованиях, чаще всего — в мелких суставах позвоночника. Боль в межлопаточной области, например, может быть связана с изменениями в суставах в месте прикрепления ребер к позвонкам», — объяснил «Газете.Ru» Исайкин.

Врач отметил, что уточнить источник боли обычно не просто, но в подавляющем большинстве случаев и не нужно, так как по своей клинической картине неспецифические боли похожи и лечатся они одинаково.

«Стандартное лечение неспецифической боли в спине включает нестероидные противовоспалительные препараты, массаж, мануальную терапию. Профилактика — это движение, но не «закачивание» мышц. В этом нет никакого смысла: мышечный корсет ни от чего не спасает. Лучшая гимнастика для спины — это ходьба и плавание», — заключил невролог.

Ранее невролог Исайкин рассказал, в каких случаях межпозвоночная грыжа может рассосаться.