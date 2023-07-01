Опубликовано инфракрасное изображение Сатурна, сделанное James Webb

Астрономы опубликовали изображение Сатурна в инфракрасном диапазоне. Об этом сообщает Институт SETI.

Снимок был сделан с помощью космической обсерватории James Webb. Цвета на снимке условные, но яркость отражает истинную картину. В первую очередь, кольца выглядят намного более яркими, чем сама темная планета. Содержащийся в ее атмосфере газообразный метан поглощает почти все солнечное излучение с длиной волны 3,23 микрона, падающее на атмосферу. В результате полосатые узоры Сатурна не видны, потому что богатые метаном верхние слои атмосферы закрывают обзор облаков.

В отличие от атмосферы, в кольцах Сатурна отсутствует метан, поэтому на этой длине волны они не темнее, чем в оптическом диапазоне, и затмевают планету. Кольца Сатурна состоят из множества скальных и ледяных фрагментов, размер которых варьируется от песчинки до земных гор. Также можно заметить ряд спутников: Диону, Энцелад и Тефию.

Сравнивая северный и южный полюса Сатурна на этом изображении, можно заметить типичные сезонные изменения. В настоящее время в северном полушарии Сатурна лето, а южное полушарие выходит из зимней тьмы. Однако северный полюс кажется необычно темным, возможно, из-за неизвестного сезонного процесса, влияющего на полярные аэрозоли.

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