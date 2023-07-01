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Найдено природное вещество для защиты от кариеса и бактериальных пленок на зубах

Antibiotics: добавление бисиндола в зубную пасту защищает от кариеса и биопленок на зубах

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Ученые из Университета Бен-Гуриона в Негеве выяснили, что добавление встречающегося в природе вещества бисиндола в зубные пасты и жидкости для полоскания рта может помочь предотвратить образование зубного налета и кариеса. Исследование опубликовано в журнале Antibiotics.

В ходе лабораторных экспериментов на микробах ученые обнаружили, что 3,3'-дииндолилметан (DIM), встречающаяся в природе молекула, также известная как бисиндол, на 90% уменьшает биопленки бактерии S. mutans. Этот микроорганизм имеется во рту всех здоровых людей и при росте покрывает зубы биопленкой, связанной с образованием налета, кариеса и разрушением эмали.

Разрушение биопленки останавливало рост бактерии. Также обнаружено, что бисиндол обладает антираковыми свойствами. Молекула, которая, как было установлено, обладает низкой токсичностью, может быть добавлена в зубные пасты и жидкости для полоскания рта.

Исследование провели ученые из Университета Бен-Гуриона в Негеве и их коллеги из Сычуаньского университета и Национального университета Сингапура.

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