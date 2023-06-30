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Установленный на МКС прибор для регенерации воды показал эффективность 98%

Новый прибор NASA установил рекорд эффективности регенерации воды на МКС

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NASA

Устройство для переработки рассола BPA позволило установить рекорд эффективности повторного использования воды на МКС. Об этом сообщает NASA.

Доставка грузов на МКС чрезвычайно дорого стоит, поэтому жизненно важные ресурсы, вроде воды и воздуха, стараются регенерировать. Специалисты завершили оценку новой конфигурации системы переработки мочи после установки прибора BPA и пришли к выводу, что она стала чрезвычайно эффективной.

Система обработки мочи (UPA) перерабатывает человеческие отходы в питьевую воду методом вакуумной дистилляции. Побочным продуктом работы системы является концентрированный рассол, в котором все еще есть вода. BPA был разработан для извлечения этого остатка и установлен на космической станции, чтобы доказать работоспособность в условиях микрогравитации. Специалисты пришли к выводу, что BPA помог системе восстанавливать 98% воды.

«Это очень важный шаг вперед в эволюции систем жизнеобеспечения, — говорит Кристофер Браун из Космического центра Джонсона. — Предположим, вы доставляете 50 килограмм воды на станцию. Вы теряете два килограмма, а остальные 98% просто продолжают циркулировать. Сохранение этого потока — довольно крутое достижение».

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