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Ученые объяснили чувствительное обоняние кошки разделением потоков воздуха на два

В Огайо выяснили, что хорошее обоняние кошек связано со спиралевидными полостями

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ari_the_panther/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Высокая чувствительность кошачьего обоняния достигается за счет спиралевидных костных структур дыхательных путей. Об этом сообщает Университет штата Огайо.

Кай Чжао и его коллеги сняли компьютерную томограмму головы кошки и исследовали строение тканей ее дыхательных путей с помощью микроскопа. На основании этих данных ученые построили компьютерную 3D-модель обонятельной системы кошки и обнаружили, что внутри нее находится множество спиралевидных структур. Авторы смоделировали, как вдыхаемый воздух, содержащий обычные запахи кошачьей пищи, будет проходить через них.

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Wu Z, et al./ PLOS Computational Biology

Выяснилось, что воздух разделяется на два потока: один очищается и увлажняется, а другой быстро и эффективно доставляет одорант в систему, отвечающую за обоняние. «Наши результаты показали четкое разделение дыхательного и обонятельного потоков с высокоскоростным дорсальным медиальным потоком, который увеличивает скорость и эффективность доставки запаха в обонятельную область без ущерба для дыхательных функций носа», — поясняют авторы.

Ученые говорят, что таким образом животные обходят ограничения размера головы, из-за которых обонятельные структуры не могут бесконечно удлиняться по прямой. Параллельные обонятельные спирали, куда воздух поступает из высокоскоростного потока, позволяют увеличить эффективную длину пути при одновременном замедлении локальной скорости воздушного потока, что способствует лучшему анализу запаха.

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