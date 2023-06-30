Голодание на воде помогает оздоровиться лишь на время, выяснили диетологи

Ученые из Иллинойсского университета в Чикаго выяснили, что голодание на воде может помочь сбросить вес и улучшить метаболическое здоровье (снизить артериальное давление и уровень холестерина в крови), но и вес, и показатели возвращаются к обычным вскоре после окончания голодания. Исследование опубликовано в журнале Nutrition Reviews.

В работе ученые проанализировали данные восьми исследований голодания на воде. При этом типе питания люди потребляют лишь небольшое количество соков и супов. Авторы обнаружили, что голодание приводило к заметной кратковременной потере веса. Люди, которые голодали в течение пяти дней, потеряли от 4% до 6% своего веса, от семи до 10 дней — от 2% до 10%, а 15-20 дней — от 7% до 10%.

В трех исследованиях отслеживалось, набрали ли участники обратно вес, который они потеряли после окончания голодания. В одном из них люди за три месяца полностью вернули вес, сброшенный за пять дей голодания. В двух других исследованиях откат к обычному весу был меньше, так как участники старались держать дефицит калорий и после голодания.

При этом снижение артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови было недолгим и быстро возвращалось к исходному уровню после того, как участники снова начинали есть. Кроме того, похудение при голодании на 75% было связано с потерей мышечной массы, а не жировой.

Наиболее распространенные побочные эффекты голодания включали головные боли, бессонницу и чувство голода. В исследованиях не было зафиксировано серьезных негативных эффектов, например, метаболического ацидоза или смерти. Тем не менее, авторы подчеркнули, что никто не должен голодать более пяти дней без медицинского наблюдения.

Ранее авторы исследования выяснили, что прерывистое голодание или подсчет калорий могут быть более безопасными и эффективными способами похудения.