Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Голодание на воде помогает оздоровиться лишь на время, выяснили диетологи

Nutrition Reviews: голодание на воде помогает похудеть и оздоровиться, но ненадолго

close
100%
Freepik.com

Ученые из Иллинойсского университета в Чикаго выяснили, что голодание на воде может помочь сбросить вес и улучшить метаболическое здоровье (снизить артериальное давление и уровень холестерина в крови), но и вес, и показатели возвращаются к обычным вскоре после окончания голодания. Исследование опубликовано в журнале Nutrition Reviews.

В работе ученые проанализировали данные восьми исследований голодания на воде. При этом типе питания люди потребляют лишь небольшое количество соков и супов. Авторы обнаружили, что голодание приводило к заметной кратковременной потере веса. Люди, которые голодали в течение пяти дней, потеряли от 4% до 6% своего веса, от семи до 10 дней — от 2% до 10%, а 15-20 дней — от 7% до 10%.

В трех исследованиях отслеживалось, набрали ли участники обратно вес, который они потеряли после окончания голодания. В одном из них люди за три месяца полностью вернули вес, сброшенный за пять дей голодания. В двух других исследованиях откат к обычному весу был меньше, так как участники старались держать дефицит калорий и после голодания.

При этом снижение артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови было недолгим и быстро возвращалось к исходному уровню после того, как участники снова начинали есть. Кроме того, похудение при голодании на 75% было связано с потерей мышечной массы, а не жировой.

Наиболее распространенные побочные эффекты голодания включали головные боли, бессонницу и чувство голода. В исследованиях не было зафиксировано серьезных негативных эффектов, например, метаболического ацидоза или смерти. Тем не менее, авторы подчеркнули, что никто не должен голодать более пяти дней без медицинского наблюдения.

Ранее авторы исследования выяснили, что прерывистое голодание или подсчет калорий могут быть более безопасными и эффективными способами похудения.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях