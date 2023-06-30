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Экологи рассказали о борьбе с комарами с помощью дронов

В Калифорнии начали массово применять дроны для уничтожения комаров

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Eugene Garcia/AP

Американские экологи используют дроны для сокращения популяции комаров. Об этом сообщает AP.

Жизненный цикл комаров неразрывно связан со стоячими и спокойными водоемами, особенно болотами. Пьющие кровь самки откладывают в них яйца, из которых вылупляются плавающие в воде личинки. На этой стадии развития личинки сконцентрированы, и потому уязвимы.

В этом году из-за необычно влажной зимы Калифорния страдает от нашествия комаров. Ловушки ловят в три раза больше этих насекомых, чем в среднем за 15 лет. В связи с этим экологи начали применять дроны для распыления бактериальных спор, убивающих личинки. Обычные методы обработки от комаров подразумевают использование ранцевых опрыскивателей, автомобилей, самолетов и вертолетов. По словам специалистов, беспилотник позволяет более точно обрабатывать местность без необходимости вытаптывать землю с хрупкой экосистемой и тревожить обитателей.

По словам эколога Кита Нгуена, беспилотник летает выше, чем все гнездящиеся на болотах птицы, и позволяет добраться до мест, недоступных для человека с ранцевым опрыскивателем. Беспилотник способен обработать 1 акр (0,4 гектара) земли менее, чем за две минуты, на выполнение этой задачи работнику с ранцем потребуется более часа. Специалисты утверждают, что такой метод обработки зачастую не тревожит даже цапель.

Личинки комаров являются фильтраторами и питаются микроорганизмами. Поэтому распыляемые специальные бактерии проникают в их кишечник и начинают размножаться, разрывая изнутри.

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