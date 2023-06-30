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Врачи нашли новое лекарство для профилактики инфаркта при ишемической болезни сердца

В США одобрили применение лекарства от подагры для профилактики инфаркта при ИБС

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Колхицин, широко доступное лекарство от подагры, получил одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для использования пациентами с ишемической болезнью сердца (ИБС). Об этом сообщает Институт медицинских исследований Гарри Перкинса.

Решение FDA было основано на многочисленных исследованиях с участием тысяч пациентов с ИБС. Клинические испытания доказали эффективность и безопасность приема колхицина в дозе 0,5 мг в день.

Препарат хорошо переносился пациентами, не вызывал увеличения заболеваемости раком и не взаимодействовал с другими распространенными лекарствами, в том числе и статинами. Последние используются для снижения уровня холестерина и примерно на 30% снижают риск инфарктов и инсультов. Дополнительный прием колхицина позволяет снизить этот риск еще больше.

При ишемической болезни сердца происходит сужение просвета артерий сердца из-за атеросклеротических бляшек на стенках сосудов, что приводит к нарушению его снабжения кислородов и повышает риск инфаркта и инсульта. ИБС является основной причиной смертей во всем мире и во многих случаях никак не проявляется симптомами вплоть до инфаркта или инсульта. Наиболее вероятным объяснением действия колхицина может быть ослабление воспалительной реакции в сосудах при ИБС.

Ранее ученые назвали факторы риска рака толстой или прямой кишки у мужчин до 49 лет.

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