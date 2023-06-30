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Китайцы продемонстрировали биоразлагаемую упаковку, производимую из бактерий

В Гонконге создали съедобный биоразлагаемый пластик из бактериальной целлюлозы

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To Ngai

Китайские ученые разработали съедобный, прозрачный и биоразлагаемый упаковочный материал. Об этом сообщает Общество химической промышленности.

Авторство технологии принадлежит То Нгаи и его коллегами из Китайского университета Гонконга (CUHK). Новый материал создается из бактериальной целлюлозы — органического соединения, получаемого из определенных типов бактерий. По словам ученых, такой пластик обладает значительной прочностью на растяжение.

В отличие от целлюлозы, получаемой из растений, бактериальный биополимер не требует ни вырубки деревьев, ни культивации сельскохозяйственных культур. Многие целлюлозные пластики обладают высокой гигроскопичностью, и для преодоления этой проблемы авторы внесли в состав соевые белки и покрыли получившуюся пленку маслостойким составом.

Исследование показало, что новый биопластик может полностью разлагаться в течение 1-2 месяцев. В отличие от других пластиков биологического происхождения, таких как полимолочная кислота, целлюлоза не требует компостирования в промышленных условиях. «Материал, разработанный в этом исследовании, полностью съедобен, что делает его безопасным для употребления черепахами и другими морскими животными», — рассказали авторы.

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