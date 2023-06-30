Шмели оказались несклонными возвращаться на один и тот же полный цветов участок

Медоносные пчелы более склонны возвращаться к одним и тем же скоплениям цветов, чем шмели. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйство США, под эгидой которого было проведено исследование.

В ходе наблюдений 76% медоносных пчел повторно посетили один и тот же участок, на котором росла люцерна. Среди шмелей этот показатель был равен 47%. Кроме того, шмели были скорее склонны возвращаться к крупным скоплениям цветов, в то время как вероятность возвращения медоносных пчел на участок не зависела от размера участка.

Для возвращения на одно и то же место насекомому требуется надежная пространственная память, позволяющая им ориентироваться в сложных ландшафтах. И медоносные пчелы, и шмели продемонстрировали эту способность, и потому, по словам автора исследования Йоханна Брюнета, причину различий в поведении следует искать не в памяти.

Авторы предполагают, что алгоритм сбора пыльцы шмелями может быть более исследовательским — то есть они готовы инвестировать время в поиск пищи, часто посещая более одного типа цветов за один полет. Пчелы же развили эффективную систему коммуникации и способны указать сородичам местонахождение скопления цветов с помощью «танца», поэтому, вероятно, их полеты чаще имеют более конкретную цель.

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