Российские ученые создали ИИ для предсказания цвета новых красящих материалов

Российские ученые предложили способ предсказывать свойства молекул новых красителей с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает Минобрнауки РФ.

«Создание светящихся красителей — долгая и кропотливая работа химиков, затрачивающих на разработку новой молекулы-красителя с необходимыми свойствами не один год. Использование методов машинного обучения позволит ученому-химику многократно сократить время на разработку такой молекулы, оптимизировать затраты на ее получение и провести валидацию уже имеющихся экспериментальных данных», — сообщили в Министерстве

Ученые ивановского Института химии растворов им. Г.А. Крестова РАН создали алгоритм с элементами искусственного интеллекта для ускорения поиска новых красителей. ИИ может предсказывать положение максимума полосы поглощения (от которого зависит цвет) и ряд других параметров, благодаря обучению на базе данных, содержащих информацию о 20 тыс. научных экспериментах. Чтобы воспользоваться программой, необходимо ввести параметры интересующей молекулы, после чего алгоритм выдаст свою оценку ожидаемого цвета и других свойств. При этом в одну секунду компьютер с помощью алгоритма может решить тысячи подобных задач.

Ранее палеонтологи выяснили, что древняя акула-мегалодон была теплокровной.