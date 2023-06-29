Российские инженеры создали систему для поиска полостей под автодорогами

Российские ученые предложили выявлять требующие ремонта скрытые дефекты дорожного полотна с помощью нейросетей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Максима Бартенева, главу ООО «Аппаратно-программный комплекс «Поддорожный».

Не все дефекты дороги видны невооруженным взглядом. Вода может вымыть в грунте полость, либо же основание дороги может быть слишком зыбким. В случае, если проблемы такого рода распознать заранее, их можно решить с помощью планового ремонта. В частности, «заглянуть» под полотно дороги на глубину до нескольких метров можно с помощью георадара — устройства, которое направляет в землю радиоволны и анализирует получаемый отклик.

«Мы применим нейронные сети для анализа больших баз данных, получаемых глубинным георадаром с автомобильных дорог в объеме до 200 км в сутки одним комплектом. Мониторинг автодорог на глубину до 30-40 м с помощью нашей разработки поможет оперативно выявлять участки с обводнением, пустотами, провалами, то есть участки, которые являются проблемными в данный момент или могут стать такими в будущем. Искусственный интеллект должен нам помочь спрогнозировать развитие этих процессов. Опытный образец специальной тележки в виде прицепного устройства должен быть готов в ноябре, первые данные с результатами планируем получить в марте следующего года», — рассказал Бартенев.

Для сканирования прицеп с установленным радаром должен будет проехать по дороге со скоростью 40 км/ч, буксировать его можно с помощью легкового автомобиля. Рабочая высота радара над полотном — 2 сантиметра. В результате у дорожных рабочих появится огромный объем данных, анализировать который будут с помощью нейросети. Алгоритм на основе машинного обучения будет прогнозировать, через какое время полотно может разрушиться. Опытное применение, по словам директора компании, планируется в Московской области в ближайшее время.

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