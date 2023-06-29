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В Финляндии обнаружены комары — переносчики вируса лихорадки Западного Нила

В районе финского Пори нашли комаров — распространителей вируса лихорадки Западного Нила

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Shutterstock

В районе финского города Пори обнаружен новый для Финляндии вид комаров Culex Modetus, который известен как распространитель вируса лихорадки Западного Нила. Об этом сообщается на сайте Университета Хельсинки.

Соответствующее открытие сделала научный сотрудник отделения вирусологии университета Лорна Калверуэлл.

По ее словам, был обнаружен только один представитель Culex Modetus. При этом она считает маловероятным, что это был единственный представитель этого вида комаров в Финляндии.

Отмечается, что Culex Modetus стал 44-м видом комаров, найденным в Финляндии. Эта страна является самой северной точкой наблюдения данного вида комаров в Европе.

«Ближайшие, но более южные точки наблюдения этого же вида ранее были сделаны в Ленинградской области в России и районе Сконе в Швеции», — сказано в сообщении университета.

До этого врач-инфекционист Андрей Поздняков назвал заболевания, которые могут передавать комары.

Ранее врач рассказала, как комар выбирает жертву.

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