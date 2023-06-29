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Губернатор МО Воробьев: Подмосковье занимает второе место по качеству образования в России

Губернатор МО Воробьев поблагодарил школьников Подмосковья за победы на олимпиадах

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Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В 2023 году 375 ребят из Подмосковья стали призерами и победителями Всероссийской олимпиады школьников, а по знаниям астрономии они оказались лучшими в стране. Одаренных детей поздравили Губернатор Московской области Андрей Воробьев и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Встреча прошла в филиале вуза в Одинцове. Об этом сообщает телеканал «360».

«Подмосковье занимает второе место по качеству образования в России. Часто слышу, как наши ребята берут призовые места на соревнованиях, выигрывают в олимпиадах, участвуют в проектах. Мы уже получили первые результаты ЕГЭ — 547 стобалльников», — отметил глава Подмосковья.

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов также подчеркнул, что школьники Подмосковья демонстрируют блестящие результаты в регионе. Он пожелал ребятам получить качественное высшее образование, создать крепкие семьи и всегда думать об интересах страны.

Ранее сообщалось, что большинство российских родителей помогают своему ребенку подготовиться к ЕГЭ и выделяют на это деньги, надеясь, что такие инвестиции окупятся при поступлении детей в вуз на бюджетное отделение.

Также российские родители назвали причины, почему не обращаются с ребенком к психологу.

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