На Марсе обнаружили круглый камень-пончик

Ученые заметили на переданной с поверхности Марса фотографии округлый камень с отверстием в центре, похожий на пончик. Фотографию выложил Институт SETI.

Снимок был сделан 23 июня марсоходом Perseverance, находящимся в районе кратера Езеро. Вокруг центрального камня с отверстием разбросано несколько более мелких фрагментов того же цвета, вероятно, отколовшихся от него. По мнению SETI, валун, как и мелкие фрагменты вокруг, может быть упавшим метеоритом, образовавшимся в космосе или как часть другого космического тела.

Марсоход Perseverance с февраля 2021 года ведет исследование кратера Езеро – 49-километровой области, образовавшейся в результате падения метеорита примерно 4 млрд лет назад. Затем кратер превратился в озеро, в него начала впадать река, которая периодически становилась бурной и могла перетаскивать большие валуны. Кратер высох тогда же, когда Марс утратил воду, но ученые рассчитывают, что на дне древнего озера поиск образцов жизни имеет наибольший смысл.

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