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На Марсе обнаружили круглый камень-пончик

Марсоход Perseverance передал фотографию похожего на пончик валуна

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NASA

Ученые заметили на переданной с поверхности Марса фотографии округлый камень с отверстием в центре, похожий на пончик. Фотографию выложил Институт SETI.

Снимок был сделан 23 июня марсоходом Perseverance, находящимся в районе кратера Езеро. Вокруг центрального камня с отверстием разбросано несколько более мелких фрагментов того же цвета, вероятно, отколовшихся от него. По мнению SETI, валун, как и мелкие фрагменты вокруг, может быть упавшим метеоритом, образовавшимся в космосе или как часть другого космического тела.

Марсоход Perseverance с февраля 2021 года ведет исследование кратера Езеро – 49-километровой области, образовавшейся в результате падения метеорита примерно 4 млрд лет назад. Затем кратер превратился в озеро, в него начала впадать река, которая периодически становилась бурной и могла перетаскивать большие валуны. Кратер высох тогда же, когда Марс утратил воду, но ученые рассчитывают, что на дне древнего озера поиск образцов жизни имеет наибольший смысл.

Ранее палеонтологи выяснили, что древняя акула-мегалодон была теплокровной.

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