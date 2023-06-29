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Биологи оценили влияние хронической боли в колене на риск деменции

JPain: боль в колене при остеоартрите не повышает риск деменции

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Ученые из Ноттингемского Университета выяснили, что хроническая боль в колене при остеоартрите связана с повышенным риском когнитивных нарушений, но не является их причиной. Результаты опубликованы в The Journal of Pain.

Исследователи провели эксперименты на взрослых самцах крыс. Часть из них получала инъекции монойодацетата в колено, а другая часть служила контролем и получала инъекции плацебо (физиологического раствора). Монойодацетат — токсичное вещество, при введении в колено вызывающее воспаление и боль как при остеоартрите. Эксперимент показал, что боль в колене не вызывала когнитивных нарушений у животных.

Другое исследование, проведенное в Ноттингемском университете, ранее подтвердило, что у людей с остеоартритом коленного сустава действительно наблюдаются когнитивные нарушения, связанные с болью. Как предполагают авторы новой работы, когнитивные нарушения при остеоартрите могут быть связаны с другими факторами: приемом обезболивающих, пожилым возрастом, психологическими и социально-экономическими факторами.

Ранее исследование показало, что заместительная терапия гормонами в менопаузе связана с повышенным риском деменции.

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