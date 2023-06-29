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Жизнь в бедности оставляет отпечаток на мозге ребенка

JAMA Network Open: жизнь в бедности негативно влияет на структуру мозга у детей

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Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили, что жизнь в бедности может навредить структурным связям детского мозга. Исследование опубликовано в JAMA Network Open.

Авторы работы использовали данные почти девяти тысяч детей в возрасте от 9 до 10 лет. За их здоровьем наблюдали в течение как минимум десяти лет.

Ученые обнаружили, что у живущих в бедности детей движение молекул воды в белом веществе мозга было затруднено — это может быть связано с возникновением у них структурных препятствий для движения воды. Кроме того, в некоторых областях мозга у них было больше жидкости, что может указывать на воспаление в мозге. Ранее у взрослых хроническое воспаление в мозге было связано с деменцией и другими расстройствами нервной системы.

«Целостность белого вещества очень важна для развития мозга. Ее снижение связано с проблемами зрительно-пространственного и психического здоровья у детей», — объяснили ученые.

Некоторые из обнаруженных авторами изменений в белом веществе могут приводить к высокому риску детского ожирения и снижению мыслительных функций. Ученые считают, что последнее частично связано с ограниченным доступом к обогащающей сенсорной, социальной и умственной стимуляции у живущих в бедности детей.

Ранее ученые обнаружили, что предоставление качественных продуктов малоимущим семьям может снизить риск ожирения у детей.

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