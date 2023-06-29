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Жаркий климат оказался связан с проблемами со зрением у пожилых

В Университете Торонто выяснили, что жара способствует ухудшению зрения пожилых

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Пожилые жители теплых регионов США чаще имеют проблемы со зрением, чем проживающие в умеренном климате сверстники. Об этом сообщает Университет Торонто, где было проведено исследование.

Эсме Фуллер-Томсон и его коллеги выяснили, что наименьший риск возрастного ухудшения зрения был у тех, кто жил в округах со средней температурой меньше 10 градусов (Аляска). У тех, то жил в регионах с температурами от 10 до 12 градусов, шансы возникновения проблем были выше на 14%, для живущих при средней температуре 12-15 градусов — на 24% выше, для жителей теплых регионов с температурой выше 15 градусов — на 44% выше.

«Связь между ухудшением зрения и средней температурой по округу вызывает большое беспокойство, если будущие исследования определят, что связь является причинно-следственной. В связи с изменением климата мы ожидаем повышения глобальной температуры. Будет важно следить за тем, не увеличится ли распространенность нарушений зрения среди пожилых людей в будущем», — сообщают ученые.

Связь между средней температурой и серьезными нарушениями зрения была сильной независимо от пола, дохода и образования участников. Сильнее она проявлялась в возрасте от 65 до 79 лет по сравнению с людьми старше 80. У ученых есть несколько гипотез, почему именно жара портит зрение: воздействие ультрафиолетового излучения солнца, загрязнение воздуха, инфекция и расщепление фолиевой кислоты при повышении температуры. Однако ни одну из этих гипотез нельзя считать доказанной.

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