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Российские ученые нашли останки зубастых птиц, живших близ Саратова 80 миллионов лет назад

В Саратове нашли кости зубастых птиц гесперорнисов, живших в Поволжье 80 миллионов лет назад

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Nobu Tamura

Ученые из Саратовского национального исследовательского государственного университета нашли бедренную кость зубастой птицы гесперорниса российского, обитавшего на территории Саратовской области около 80 миллионов лет — окаменелость позволила получить новые данные о виде. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки.

В заброшенном карьере у села Карякино Татищевского района Саратовской области ученые нашли фрагмент бедренной кости птицы. Анализ показал, что кость принадлежала гесперорнису российскому (Hesperornis rossicus).

Зубастые птицы-гесперорнисы обитали на территории Нижнего Поволжья во времена позднего мелового периода (85-65 миллионов лет назад). Их жизнь была связана с водой: лапы гесперорнисов были приспособлены к плаванию, а крылья редуцированы, поэтому они не летали. По образу жизни они напоминали бакланов и питались некрупной рыбой, а сами служили добычей для высших хищников: акул, плезиозавров и мозазавров. По словам ученых, в Евразии останки этих птиц встречаются редко.

Ученые обнаружили, что российский гесперорнис отличается от североамериканского (Hesperornis regalis). Российский вид, вероятно, был самым крупным в мире представителем гесперорнисообразных.

«До начала 1990-х годов считалось, что гесперорнисы – это эндемики Западного внутреннего моря, которое заливало современную Северную Америку в конце мезозоя. Именно там они впервые были обнаружены еще в XIX веке. В России первые находки остатков этих птиц были сделаны в 1980-х в Волгоградской области. В 1993 году палеонтологи Лев Несов и Александр Ярков выделили по очень неполному материалу вид Hesperornis rossicus. Некоторые ученые отвергали валидность этого таксона, он был химерой для палеонтологов. Но находка бедренной кости позволяет утверждать, что гесперорнис российский – валидный таксон», – объяснил «Газете.Ru» доцент кафедры общей геологии и полезных ископаемых СГУ имени Н.Г. Чернышевского Максим Архангельский.

Исследование провели ученые из подведомственного Минобрнауки России Саратовского национального исследовательского государственного университета (СГУ) имени Н.Г. Чернышевского и Палеонтологического института имени А.А. Борисяка РАН.

Ранее палеонтологи выяснили, что вымершая акула мегалодон, достигавшая 15 метров в длину, была теплокровной.

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