Российские ученые нашли останки зубастых птиц, живших близ Саратова 80 миллионов лет назад

Ученые из Саратовского национального исследовательского государственного университета нашли бедренную кость зубастой птицы гесперорниса российского, обитавшего на территории Саратовской области около 80 миллионов лет — окаменелость позволила получить новые данные о виде. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки.

В заброшенном карьере у села Карякино Татищевского района Саратовской области ученые нашли фрагмент бедренной кости птицы. Анализ показал, что кость принадлежала гесперорнису российскому (Hesperornis rossicus).

Зубастые птицы-гесперорнисы обитали на территории Нижнего Поволжья во времена позднего мелового периода (85-65 миллионов лет назад). Их жизнь была связана с водой: лапы гесперорнисов были приспособлены к плаванию, а крылья редуцированы, поэтому они не летали. По образу жизни они напоминали бакланов и питались некрупной рыбой, а сами служили добычей для высших хищников: акул, плезиозавров и мозазавров. По словам ученых, в Евразии останки этих птиц встречаются редко.

Ученые обнаружили, что российский гесперорнис отличается от североамериканского (Hesperornis regalis). Российский вид, вероятно, был самым крупным в мире представителем гесперорнисообразных.

«До начала 1990-х годов считалось, что гесперорнисы – это эндемики Западного внутреннего моря, которое заливало современную Северную Америку в конце мезозоя. Именно там они впервые были обнаружены еще в XIX веке. В России первые находки остатков этих птиц были сделаны в 1980-х в Волгоградской области. В 1993 году палеонтологи Лев Несов и Александр Ярков выделили по очень неполному материалу вид Hesperornis rossicus. Некоторые ученые отвергали валидность этого таксона, он был химерой для палеонтологов. Но находка бедренной кости позволяет утверждать, что гесперорнис российский – валидный таксон», – объяснил «Газете.Ru» доцент кафедры общей геологии и полезных ископаемых СГУ имени Н.Г. Чернышевского Максим Архангельский.

Исследование провели ученые из подведомственного Минобрнауки России Саратовского национального исследовательского государственного университета (СГУ) имени Н.Г. Чернышевского и Палеонтологического института имени А.А. Борисяка РАН.

Ранее палеонтологи выяснили, что вымершая акула мегалодон, достигавшая 15 метров в длину, была теплокровной.