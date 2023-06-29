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Европейцы продемонстрировали концепты скафандров для внекорабельной деятельности

Европейское космическое агентство представило концепты скафандров для ВКД

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ESA

Европейское космическое агентство (ESA) показало результаты конкурса по созданию концептов космических скафандров. Об этом сообщает Universe Today.

У ESA в настоящий момент нет ни собственных пилотируемых космических кораблей, ни станций (помимо модулей МКС). Однако в будущем это может измениться, и потому агентство старается иметь технологический и идейный задел на этот случай. В связи с этим был организован конкурс по разработке концепции скафандра для внекорабельной деятельности.

На конкурс было подано 90 работ, эксперты выбрали пять победителей. Представленный на иллюстрации проект был создан Уссамой Гуаррасом с упором на «современность, передовые технологии, инновации и экологичность».

ESA пригласило всех победителей на экскурсию в Европейский центр астронавтов, расположенный близ немецкого города Кельн.

«Я убежден, что в ближайшие десятилетия наступит время, когда астронавт ESA будет носить европейский скафандр для исследования поверхности Луны и Марса, — сказал Эрве Стевенин, руководитель отдела подготовки к выходу в открытый космос центра. — С этим событием [конкурсом] наше воображение сделало один маленький шаг в этом захватывающем направлении».

Предложенные скафандры должны как выдерживать экстремальные условия космоса, чтобы защитить астронавтов, так и быть достаточно узнаваемыми и заметными для создания уникального имиджа. Обязательными элементами были лишь рюкзак для системы жизнеобеспечения и визор в шлеме. Конкурс был открыт для всех, кто интересуется космосом и дизайном.

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