В России разработали способ очистки водоемов от нефти с помощью промышленных отходов

Российские ученые предложили использовать отходы энергетической и химической промышленности для очистки водоемов от нефти. Об этом сообщает Минобрнауки РФ.

«На основе шлама химводоочистки мы получили готовый сорбционный материал, который может очищать водные и другие поверхности от нефтяных разливов. Для увеличения сорбционной емкости шлама и увеличения «смачиваемости» нефтепродуктами мы провели гидрофобизацию шлама. Причем, в качестве гидрофобизатора использовали также побочный продукт — отход химических предприятий, который образуется при деструкции силоксановых каучуков. В конечном итоге мы получили гидрофобный карбонатный шлам, который очищает водную поверхность от нефтяных разливов», – рассказала Лариса Николаева, автор исследовательской работы.

Собранный по этой технологии нефтяной материал можно использовать в качестве источника энергии. Испытания показали, что очистка с водоема с помощью шлама не несет смертельной токсической опасности для рыб и ракообразных. Эффективность удаления загрязнений была оценена в 99% по итогам тестирования на пруде-отстойнике Марийского целлюлозно-бумажного комбината.

По мнению авторов, использование в качестве очищающего агента промышленных отходов позволит снизить стоимость устранения разливов нефти, которые в противном случае обходятся нефтяным компаниям и государству очень дорого.

Ранее палеонтологи выяснили, что древняя акула-мегалодон была теплокровной.