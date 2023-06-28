Российские археологи обнаружили в Севастополе древний мавзолей с беседкой для поминовений

Российские археологи обнаружили в Севастополе античный мавзолей с беседкой. Об этом сообщает пресс-служба Института истории материальной культуры (ИИМК) Российской академии наук.

«Было обнаружено уникальное сооружение, сочетавшее в себе два типа построек античного времени: экседру, то есть, культовую беседку, и погребальный комплекс-мавзолей. Внешняя стена была отдела рустованными блоками, декоративными элементами, делавшими здание более привлекательным для посетителей», — рассказал в видеоинтервью Сергей Соловьев, руководитель экспедиции ИИМК.

Постройка находится в Южном пригороде древнего города Херсонеса Таврического. В мавзолее было найдено более 20 захоронений, все они могли принадлежать одной знатной семье. В центре склепа в кремационных урнах, по мнению археологов, находились мужские захоронения, по бокам в камерах — женские. Такой вывод сделан по обнаруженным погребальным предметам - посуде, украшениям, емкостям для благовоний. Беседка, скорее всего, была предназначена для поминовений родственников.

Обнаруженный мавзолей будет законсервирован для предотвращения разрушения и войдет в состав создаваемого историко-археологического парка «Херсонес Таврический».

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