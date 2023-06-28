Ученые выяснили, какая доза витамина D может снизить риск мерцательной аритмии у пожилых

Ученые из Университета Восточной Финляндии выяснили, что прием более высоких, чем рекомендовано, доз витамина D в течение пяти лет снижает риск фибрилляции предсердий у пожилых мужчин и женщин. Исследование опубликовано в American Heart Journal.

В пятилетнем исследовании приняли участие 2495 человек: мужчины в возрасте 60 лет и старше и женщины в возрасте 65 лет и старше. Одна группа принимала плацебо, вторая — 40 мкг (1600 МЕ) витамина D3 в день, а третья —80 мкг (3200 МЕ) витамина D3 в день. Согласно врачебным рекомендациям в Финляндии, рекомендуемая доза витамина D3 для пожилых составляет до 20 мкг (800 МЕ).

Исходно у участников исследования не было диагностировано сердечно-сосудистых заболеваний или рака, а также они заполнили анкеты о своем образе жизни и питании.

В течение пятилетнего исследования фибрилляция предсердий была диагностирована у 190 участников: у 76 в группе плацебо, 59 в группе 40 мкг и 55 в группе 80 мкг. Риск фибрилляции предсердий был на 27% ниже в группе 40 мкг и на 32% ниже в группе 80 мкг по сравнению с группой плацебо. Исследование не выявило связи между приемом витамина D3 и частотой других сердечно-сосудистых заболеваний или рака.

Через год после начала исследования средняя концентрация витамина D3vв крови составила 100 нмоль/л в группе 40 мкг и 120 нмоль/л в группе 80 мкг. В группе плацебо значительных изменений концентрации витамина не наблюдалось.

Ранее исследования, в которых изучалось влияние витамина D3 на сердце в дозах 10 мкг (400 МЕ) или 50 мкг (2000 МЕ) в сутки, не выявили эффекта в отношении снижения риска аритмии. Из-за этого противоречия необходимы дополнительные исследования, прежде чем можно будет внести изменения во врачебные рекомендации.

Мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий) является наиболее распространенным типом аритмии. При этом заболевании значительно повышается риск инсульта, сердечной недостаточности и смерти. Ранее исследования показали, что витамин D влияет на структуру предсердий и электрическую функцию сердца. Из-за этого ученые предполагали, что витамин D может предотвращать мерцательную аритмию.

Ранее исследования показали, что пища с высоким содержанием омега-3 жирных кислот может снизить риск развития мерцательной аритмии у пожилых мужчин.