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Разработка российских ученых упростит изучение китайского для русскоговорящих

В Ростове создали эффективную систему обучения русскоговорящих китайскому языку

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Mark Schiefelbein/AP

Сотрудники и студенты Донского государственного технического университета разработали систему обозначения китайских слов буквами русского алфавита. Она превосходит существующий способ записи китайских слов буквами английского языка и упростит русскоговорящим обучение китайскому языку. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе университета.

Идея проекта возникла в сентябре прошлого года, когда на первом занятии по фонетике китайского языка студенты предложили использовать русский алфавит для изучения китайского языка. По словам ученых, сейчас русскоязычному человеку, начинающему изучать китайский язык, нужно сначала фактически выучить английский алфавит и правила его чтения. На работу над проектом ушло 9 месяцев.

«75% английских слов читаются не по правилам, поэтому английский язык искусственно усложняет изучение китайского», — объяснила «Газете.Ru» заведующая кафедрой «Интегративная и цифровая лингвистика» ДГТУ доцент Марина Семенова.

Исследователи провели тестирование системы среди студентов, никогда не изучавших китайский язык. Один и тот же текст был транскрибирован на латинице (пиньине) и на кириллице. Помощь в проведении тестирования оказывали аспиранты ДГТУ из Китая. В результате текст, записанный русскими буквами, студенты прочитали с точностью 99,96%, а записанный английскими — на 84,5%.

Разработка находится в процессе закрепления авторского права, позже она будет выложена в свободный доступ сети Интернет. В планах у коллектива также адаптация учебных материалов на кириллице.

Семенова рассказала, что в конце XIX века в российской науке была создана транскрипционная система Палладия, но она не получила распространения в Китае из-за того, что не имела разметки тона (в китайском языке их четыре, и в зависимости от тона слог может иметь разные значения). Кроме того, за 150 лет сильно эволюционировал как русский, так и китайский язык, в том числе в области фонетики, поэтому система Палладия фактически неприменима к актуальному звучанию русского языка.

Ранее ученые обнаружили в Китае древнейшее седло для верховой езды, и оно принадлежало женщине.

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