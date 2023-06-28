Ученые выяснили, как чтение для удовольствия в детстве влияет на умственные способности

Дети, которые начинают получать удовольствие от чтения в раннем возрасте лучше справляются с когнитивными тестами, измеряющими такие факторы, как вербальное обучение, память и развитие речи. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на результаты исследования, проведенного учеными Кембриджского университета (Великобритания). Кроме того, выяснилось, что такие дети реже испытывают стрессы и сталкиваются с поведенческими проблемами.

«Чтение — это не просто приятное занятие. Оно развивает мышление и творческие способности, повышает эмпатию и снижает стресс. Мы призываем родителей делать все возможное, чтобы пробудить интерес к чтению в своих детях в раннем возрасте. Это поможет их развитию»,

— отмечают ученые.

В исследовании приняли участие десять тысяч подростков, начавших читать для удовольствия в возрасте от двух до девяти лет, а также тех, которые увлеклись чтением намного позже или вовсе не полюбили это занятие.

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