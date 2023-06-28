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Расследователи сообщили о производстве предметов из шкур ягуаров в боливийских тюрьмах

Заключенных в Боливии уличили в шитье кошельков и шляп из шкур ягуаров

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World Animal Protection

Заключенные боливийских тюрем незаконно изготавливают аксессуары из частей тела ягуаров. Об этом сообщают исследователи природоохранной организации World Animal Protection.

Ягуары — это большие кошки Нового Света, обладающие характерной пятнистой шкурой. Этот вид внесен в международную Красную книгу, и во многих странах охота на него запрещена. Законы Боливии разрешают отстрел ягуаров ради трофеев, но запрещают торговать ими в коммерческих целях.

Как показало расследование специалиста по охране окружающей среды Нила Д'Круза и его коллег, некоторые боливийские тюрьмы стали центрами изготовления предметов из ягуаров. В том числе, заключенные шьют головные уборы, кошельки, ремни и другие аксессуары. Шкуры ягуаров и других животных приобретаются на местном рынке, аксессуары продаются там же, а прибыль (как минимум, частично) остается заключенным. При этом авторы отмечают, что нет оснований считать этот труд принудительным — отбывающие наказание рассказывали, что делают это добровольно за деньги, чтобы заработать на жизнь. Тюремная администрация, по мнению расследователей, не борется с этим явлением и способствует ему. Так, в феврале директор тюрьмы Мокови пригласил общественность посетить ярмарку ремесел, проводимую в учреждении, чтобы купить товары из природных предметов, в том числе из частей тела ягуара.

Авторы расследования призывают власти пресечь незаконную работу мастерских и отмечают, что контрабандная торговля трофеями представляет собой одну из наиболее значимых угроз для редких животных.

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