В России создан метод стопроцентного извлечения серебра из сточных вод

Ученые из Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ выяснили, что дрожжи Saccharomyces cerevisiae способны извлекать драгоценные металлы и могут быть использованы для стопроцентного очищения сточных вод от серебра. Об открытии «Газете.Ru» сообщила пресс-служба института.

Соединения серебра находят широкое применение в медицине, химической промышленности, гальванике, ювелирном производстве, фотографии и т.д. Однако они обладают высокой токсичностью для живых организмов, а существующие методы очистки сточных вод от серебра отличаются либо низкой эффективностью, либо высокой стоимостью. Биосорбция, то есть использование микроорганизмов для очистки сточных вод, считается одной из наиболее перспективных технологий.

Исследователи из ОИЯИ изучили взаимодействие дрожжей и ионов серебра в сточных водах. Биомасса дрожжей сохраняла высокую адсорбционную способность в течение трех циклов сорбции – десорбции. Это свойство, а также высокая биосорбционная способность данного вида дрожжей и безопасность для природной среды, позволит производить экологически чистый и дешевый многоразовый биосорбент, который прост в обращении и может применяться для очистки больших объемов сточных вод.

«Перспективно это и с той точки зрения, что с помощью дрожжей можно наладить добычу серебра из сточных вод. Это особенно актуально в связи с тем, что мировые запасы драгоценных металлов, в т.ч. и серебра, иссякают, рудники беднеют, а традиционные методы извлечения ионов металлов имеют свои недостатки. Выходом из этой ситуации может стать более широкое применение микробных технологий извлечения драгоценных металлов. Их можно использовать и для серебра, и для золота, и для платины, и даже для редкоземельных элементов», – рассказала «Газете.Ru» начальник сектора нейтронного активационного анализа и прикладных исследований Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ Инга Зиньковская.

Дрожжи сохраняли высокую сорбционную способность по отношению к ионам серебра даже при высоких (около 100 мг/л) концентрациях ионов металлов в растворе. Кроме того, с повышением температуры и времени контакта дрожжи более эффективно связывали серебро, лучше всего — в кислой среде при pH, равном трем. Эффективность удаления ионов серебра варьировалась от 97 до 100%.

Биосорбция основана на физико-химических взаимодействиях между ионом металла и функциональными группами, присутствующими на поверхности клетки. В предыдущих исследованиях авторы доказали эффективность применения данного вида дрожжей для очистки сточных вод от тяжелых металлов: никеля, меди, стронция и бария.

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