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Палеонтологи доказали, что плацентарные животные диверсифицировались до вымирания динозавров

Бристольский университет: предки людей и собак недолго сосуществовали с динозаврами

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Dr Stephan Lautenschlager/University of Birmingham

Плацентарные млекопитающие сосуществовали с динозаврами недолгое время до их вымирания. Об этом сообщает Бристольский университет.

66 млн лет назад из-за падения крупного метеорита на Земле вымерли все не-птичьи динозавры. После этого среди наземных животных стали доминировать млекопитающие, но ученым долгое время было неясно, существовали ли плацентарные млекопитающие рядом с динозаврами до массового вымирания, или же они эволюционировали только после того, как гигантские ящеры вымерли.

Эмили Карлайл и ее коллеги прибегли к статистическому анализу палеонтологической летописи, чтобы исследовать этот вопрос. В этом ученым помогла созданная ими модель, которая позволяет оценить ориентировочное время происхождения вида или рода на основании его первого появления в палеонтологической летописи. Аналогичным образом по дате последнего появления можно выяснить время вымирания.

Выяснилось, что приматы (среди которых были и предки людей), Lagomorpha (кролики и зайцы) и Carnivora (собаки и кошки) возникли незадолго до массового вымирания динозавров и некоторое время сосуществовали с ними. После того, как в Землю ударил астероид, плацентарные млекопитающие быстро диверсифицировались, возможно, из-за потери конкуренции со стороны динозавров.

Ранее на найденной в Кордове древнеримской амфоре обнаружили стихи античного поэта Вергилия.

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