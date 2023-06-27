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Введенный в связи с эпидемией COVID-19 карантин сократил таяние льда Гималаев на 71%

BNU: сокращение выбросов загрязнений во время пандемии замедлило таяние снега Гималаев

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Сокращение антропогенных выбросов загрязняющих веществ во время локдаунов из-за COVID-19 в 2020 году уменьшило таяние снега в Гималаях. Об этом сообщает Пекинский педагогический университет (BNU).

Это удалось выяснить Лицян Чжану и его коллегам при анализе полученных со спутников данных: спектрорадиометра MODIS и прибора для мониторинга озона (OMI). Снег и лед на Тибетском плато служат источником воды для более чем 20% населения мира. Однако в последние десятилетия лед и снег в Гималаях тают все быстрее. Хотя большая часть этого таяния связана с глобальным потеплением, свой вклад вносит и атмосферное загрязнение, поскольку темные частицы пыли и сажи, падающие на замерзшие поверхности, поглощают солнечную энергию и растапливают близлежащие снег и лед. Во время пандемии COVID-19 в Индии с 25 марта 2020 года по 31 мая 2020 года действовал масштабный карантин, который привел к сокращению экономической активности и падению транспортных потоков.

Моделирование на основе спутниковых данных показало, что сокращение антропогенных выбросов загрязняющих веществ во время карантина в Индии стало причиной снизило воздействие солнечного света на снег Гималаев на 71% в апреле 2020 г. по сравнению с тем же периодом 2019 г. В свою очередь, это предотвратить таяние ориентировочно 27 мегатонн льда и снега. Авторы считают, что карантин стал естественным экспериментом, показавшим влияние загрязнений на окружающую среду.

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