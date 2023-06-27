Урбанисты заявили, что саудовский 170-километровый город-линия будет неудобным для жизни

Проект саудовского города «Линия» не эффективен с точки зрения транспортной доступности. Об этом сообщает венский Complexity Science Hub (CSH).

«Линия» — это строящийся город на северо-западе Саудовской Аравии. Он будет иметь облик двух небоскребов высотой 500 метров и шириной 170 километров. Между двумя этими стенами, расположенными на расстоянии 200 метров друг от друга, будет жилое пространство: квартиры, офисы, школы магазины, площади и зеленые парки. Передвигаться вдоль города можно будет на скоростных поездах.

Урбанист Рафаэль Прието-Куриэль начинает свой критический разбор с упоминания факта, что в городе будет проживать девять миллионов человек — больше, чем в любом другом городе Саудовской Аравии. Это соответствует плотности населения 265 000 человек на квадратный километр — в десять раз больше, чем на Манхэттене, и в четыре раза больше, чем во внутренних районах Манилы.

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«Линия — наименее эффективная форма города. Есть причина, по которой у человечества 50 000 городов, и все они в какой-то степени круглые», — подчеркивает он.

Если мы случайным образом выберем двух человек из «Линии», то в среднем они будут находиться на расстоянии 57 километров друг от друга. В Йоханнесбурге, площадь которого в 50 раз больше, два случайных человека находятся на расстоянии всего 33 километра друг от друга. Если предположить, что удобное расстояние для ходьбы составляет один километр, только 1,2% населения будут находиться в пределах пешей доступности друг от друга. Это делает людей зависимыми от общественного транспорта.

Планируется, что основой общественного транспорта станет высокоскоростная железнодорожная система. Чтобы каждый мог находиться в пределах пешей досягаемости от станции, должно быть не менее 86 станций. В результате поезда будут проводить значительное время на станциях и не смогут достичь высокой скорости движения между любыми двумя точками. Из этого следует, что поездка в среднем займет 60 минут, а по крайней мере 47% населения будут добираться до работы еще дольше. Даже при наличии дополнительных экспресс-линий выигрыш ограничен из-за необходимости пересадок. В результате люди все равно будут путешествовать дольше, чем в других крупных городах, таких как Сеул, где 25 миллионов человек добираются до работы менее чем за 50 минут.

Если же «Линию» превратить в круг с радиусом 3,3 километра, расстояние между любыми двумя людьми составит всего 2,9 километра, а 24% населения будут находиться в пределах пешей досягаемости друг от друга. Люди смогут добираться пешком почти до любой точки, а скоростная железная дорога станет ненужной.

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