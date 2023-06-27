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Американские инженеры создали водный дрон с эхолотом для построения карты дна

В Техасе создали автономную лодку для картографирования дна водоемов

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The University of Texas at El Paso

Инженеры создали автономную миниатюрную лодку для автоматического исследования дна. Об этом сообщает Техасский университет в Эль-Пасо.

С технической точки зрения авторы описывают устройство как небольшой гидроцикл размером 1х1 метр. В движение его приводит электродвигатель, руль не предусмотрен, вместо него используются четыре подруливающих двигателя. Это позволяет платформе двигаться со скоростью до 1,6 метров в секунду и легко разворачиваться на 360 градусов. Солнечная панель и литиевая батарея позволяют лодке находиться в походе до четырех часов.

Для исследовательских задач на лодку установлен многолучевой эхолот. Он испускает звуковые волны и фиксирует время, за которое эхо вернется к аппарату, а также характер отражения. На основе этого компьютер вычисляет трехмерную форму дна и определяет тип его материала. В качестве эксперимента команда ученых создала с помощью лодки 2D- и 3D-карты частей озера Аскарате в Техасе и озера Гриндстоун в Нью-Мексико.

Чертежи лодки и инструкции по сборке выложены в открытый доступ, чтобы исследовательские группы по всему миру смогли изготовить ее самостоятельно и использовать для изучения местных водоемов.

Ранее на найденной в Кордове древнеримской амфоре обнаружили стихи античного поэта Вергилия.

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