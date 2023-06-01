Установлены особенности поведения после четырехдневного запоя

Медики Сегедского университета в Венгрии установили, как запой влияет на депрессивное, тревожное и социальное поведение пьющего. Как оказалось, во время запоя депрессивное и тревожное поведение пропадает, но на следующий день состояние лишь ухудшается. Результаты исследования ученых были представлены в журнале Alcohol.

Ученые провели ряд экспериментов с самцами мышей: в течение четырех дней их поили 20% спиртом. Затем их разделили на две группы: первой сразу после «запоя» вводили селективный антагонист рецептора CRF1 анталармин либо антагонист рецептора CRF2 (дофаминовый рецептор) астрессин, а второй – спустя сутки.

Затем животных пускали в лабиринт, бассейн или арену с другими мышами для выявления признаков тревоги, депрессии и оценки способности заводить контакт с сородичами.

В первой группе количество входов и время пребывания в лабиринте значительно увеличилось по сравнению с контрольной группой. Также мыши, пережившие запой, заметно больше времени пытались выкарабкаться из воды и меньше просто плавали.

«Это говорит о том, что запой помог снизить уровень тревоги и страха и депрессии. Количество попыток взаимодействия с незнакомым сородичем не изменилось, однако мыши, употреблявшие алкоголь, проводили с незнакомцем куда больше времени. Такие признаки повышенной общительности и предпочтения социальной новизны значительно сокращались при приеме анталармина, но не астрессина», — объяснили ученые.

Во второй группе признаки беспокойства и депрессии были наоборот повышены. По словам авторов, их удалось купировать анталармином.

«Наше исследование показало, что алкоголь по-разному влияет на тревожное, депрессивное и социальное поведение сразу и через сутки после запоя. Один эпизод запоя вызывает антидепрессивный эффект. Кроме того, запой повышал уровень общительности и предпочтений социальной новизны у самцов мышей, когда их тестировали после пьянства, что может быть связано с наблюдаемыми анксиолитическими и антидепрессантными эффектами», — заключили авторы.